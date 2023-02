Le cabinet ministériel restreint (kern) a décidé vendredi d’étudier la prolongation de réacteurs nucléaires supplémentaires en plus de ceux de Doel 4 et Tihange 3, les centrales les plus jeunes, pour lesquelles des négociations sont déjà en cours avec l’exploitant Engie. Le gouvernement veut maintenant examiner si les anciens réacteurs Doel 1 et 2 et Tihange 1 pourraient servir de "réserve nucléaire" pour faire face aux hivers potentiellement problématiques de 2025-2026 et 2026-2027.