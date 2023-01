Prolongation du nucléaire : le fédéral reprend ses négociations avec Engie, sans délai précis

Le gouvernement fédéral a repris lundi les négociations avec le groupe énergétique français Engie, en vue d'un accord complet sur la prolongation de 10 ans de la durée de vie des deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge. L'objectif était d'avoir cet accord bouclé avant la nouvelle année, mais les deux parties n'y sont pas parvenues. Il est difficile désormais d'estimer quand elles parviendront à pleine entente.

Le fédéral avait souligné samedi que le but reste d'"aboutir rapidement". Engie doit également avoir le temps de planifier les travaux nécessaires.

Samedi, le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten ont reçu le feu vert du kern pour continuer les négociations, l'avis partagé étant qu'il vaut mieux un bon accord qu'un accord précipité. Les discussions se concentrent sur trois axes interconnectés, déjà identifiés dans la lettre d'intention de juillet: la prolongation en elle-même, la structure qui devra être créée par Engie et l'Etat pour exploiter les centrales, et le coût lié à la gestion des déchets nucléaires.