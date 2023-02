Prolongation du nucléaire : le calendrier décidé est difficilement tenable, selon Engie

Engie doute du calendrier de la prolongation des réacteurs Doel 4 et Tihange 3. Il y a quelques semaines, le gouvernement et Engie se sont mis d’accord sur la prolongation de 10 ans de ces deux réacteurs, avec un redémarrage prévu en novembre 2026.

Mais dans un document que la rédaction Info de la RTBF a pu se procurer, l’exploitant des centrales juge cette date peu réaliste.

À l’heure actuelle, il est prévu d’arrêter toutes les centrales d’ici 2025, avant un redémarrage en 2026 de deux réacteurs : Doel 4 et Tihange 3. Mais dans un document envoyé au conseil des ministres fin janvier, Engie doute que le calendrier puisse être respecté.

Mettre à risque la disponibilité des centrales l’hiver

"Nous ne voyons pas comment les travaux en vue de leur prolongation pour une période de 10 ans s’intercaleraient entre les phases d’exploitation et d’arrêt sans mettre à risque la disponibilité des centrales l’hiver et la date de redémarrage des unités", est-il écrit.

Vendredi, le gouvernement a décidé d’étudier la prolongation de réacteurs supplémentaires, en plus de Doel 4 et Tihange 3. Les regards se tournent vers Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 pour faire face aux hivers problématiques