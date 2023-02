Le conseil ministériel restreint ("kern") a décidé vendredi d'étudier la prolongation d'autres réacteurs nucléaires que les deux plus récents du parc nucléaire belge (Tihange 3 et Doel 4) - pour lesquels un accord de principe a été conclu le 9 janvier entre le fédéral et le groupe énergétique français Engie - afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en électricité pour les hivers potentiellement problématiques de 2025-2026 et 2026-2027. Les réacteurs concernés sont Doel 1 et 2 et Tihange 1, qui pourraient servir de "réserve nucléaire".