Prolongation du nucléaire : Georges-Louis Bouchez (MR) veut abroger la loi sur la sortie du nucléaire au plus tard en 2024

"Notre volonté est d’abroger la loi de 2003 au plus tard dans le cadre des négociations gouvernementales de 2024 et de prolonger trois autres réacteurs", a-t-il déclaré lors d’une réception de nouvelle année de son parti. Le gouvernement a décidé en mars dernier de prolonger les deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge, soit ceux de Tihange 3 et Doel 4. Il est parvenu la semaine passée à un accord de principe avec Engie. Le MR, fervent défenseur du nucléaire, n’a pas caché sa volonté d’aller plus loin.