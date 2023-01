Prolongation du nucléaire : Georges-Louis Bouchez (MR) évoque un accord imminent mais pas de fumée blanche dimanche soir entre le fédéral et Engie

Il a tenu des propos très semblables du même endroit, mais diffusés lors de l’émission De Zevende dag de la chaîne publique flamande VRT, parlant de "quelques centimètres, de quelques heures" avant un accord. "Il était grand temps", a-t-il dit. "La date limite était le 31 décembre, aujourd’hui nous sommes le 39 décembre", a ironisé Georges-Louis Bouchez. Il a souligné que l’accord devait être équilibré et qu’Engie supportera une partie des coûts de la prolongation de ces deux réacteurs – les deux plus récents, Tihange 3 et Doel 4 – sur les sept qu’a comptés la Belgique, tous exploités par Engie Electrabel.

L’accord qui pointe son nez, c’est le fruit de notre travail

Au Bois du Cazier, Georges-Louis Bouchez a également qualifié le nucléaire d'"énergie du futur" capable d’assurer la sécurité d’approvisionnement de la Belgique, "sans émission de CO2"