Le fait que l’Etat deviendra actionnaire de la société dans laquelle seront placés les deux réacteurs montre également, aux yeux des environnementalistes, que le nucléaire n’est pas rentable.

"La faillite de l’énergie nucléaire a un impact important sur notre avenir énergétique", a expliqué Jan Vande Putte (Greenpeace). "Aussi bien l’énergie nucléaire que les énergies fossiles ont aujourd’hui besoin de lourdes subventions et entraînent des factures astronomiques pour nos familles et nos entreprises. Seules des mesures d’efficacité énergétique et une transition plus ambitieuse vers les énergies renouvelables apporteront une solution durable à ce problème."

