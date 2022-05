Prolongation du nucléaire : des permis sont nécessaires pour réussir la transition énergétique, insiste la Febeg

Des permis de construire et d'environnement sont nécessaires pour réussir la transition énergétique, a insisté jeudi la Fédération belge des entreprises électriques et gazières. La Febeg réagit de la sorte à l'absence d'accord au sein de la députation permanente du Brabant flamand sur la demande de permis déposée par le groupe Engie pour la construction d'une nouvelle centrale au gaz à Vilvorde, destinée à compenser la fermeture de réacteurs nucléaires.

L'organisation se dit ainsi "préoccupée par la complexité et la lourdeur des procédures" d'obtention des permis de construire et d'environnement nécessaires pour les nouvelles unités de production d'électricité et les infrastructures de transport connexes.

A ses yeux, cette situation "menace le climat d'investissement, la sécurité d'approvisionnement et la prospérité économique du pays et de ses régions".

Sans ces autorisations nécessaires, les objectifs de 2030 semblent déjà irréalisables, assène en outre la Febeg.

Crainte de ne pas pouvoir la demande

Si la Belgique veut concrétiser le tournant vers un système énergétique plus durable, avec davantage d'énergies renouvelables, "il est de notre responsabilité de garantir un approvisionnement en électricité sûr", souligne-t-elle. Cela alors que de nombreuses applications devront de plus en plus être électrifiées (véhicules électriques, pompes à chaleur, processus de production, etc.)

Pour la fédération, il faut investir à la fois dans la capacité de production (contrôlable et flexible, renouvelable), la capacité de transport d'électricité associée, et le stockage de l'électricité pour atteindre les volumes et la qualité d'approvisionnement en électricité attendus.

La Febeg demande dès lors à tous les gouvernements du pays "de faire ensemble de leur mieux pour rendre la transition énergétique possible en accordant les permis nécessaires aux nombreux projets impliqués cette transition". "Il est essentiel que les investisseurs puissent compter sur un cadre légal et réglementaire transparent, mais aussi sur une application correcte et cohérente de ce cadre par les différentes autorités administratives et politiques", conclut-elle.