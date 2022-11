Prolongation du chantier sur l’E42 au viaduc de Viesville vers Mons

Les travaux commencés le 14 octobre dernier sur l’E42 au niveau du viaduc de Viesville vont durer plus longtemps que prévu. Ce chantier a pour but de réparer les dégradations (nids-de-poule, orniérage) sur la voie de droite du viaduc supportant l’autoroute en direction de Mons. Ces dégradations sont plus importantes que prévu et ont été causées par un précédent chantier sur cette E42 entre le viaduc de Viesville et l’échangeur n°17 " Courcelles/Gouy " qui s’est tenu du 27 juin au 14 octobre. Les réparations sur cette bande de circulation sont nécessaires et permettront d’assurer la sécurité et le confort des usagers.