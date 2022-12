Prolongation des réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3, un accord (enfin) en vue?

Un accord semble en vue entre Engie et l’Etat belge pour prolonger de 10 ans les réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3. Le deadline du 31 décembre tient toujours, selon des sources proches du cabinet de la ministre Groen de l’énergie Tinne Van Der Straeten. Alexander De Croo, le Premier ministre et la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, négociateurs au nom du gouvernement, rendraient compte aux vice-Premiers des ultimes compromis passés avec Engie, l’opérateur nucléaire ce vendredi après-midi ou soir. Au plus tard, ce comité pourrait se tenir samedi. Cependant, un couac de dernière minute reste toujours possible dans cette négociation de longue haleine, qui a débuté, il y a six mois déjà, le 21 juillet dernier.