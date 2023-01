Prolongation de Tihange 3: "Positif pour le budget" selon les autorités communales de Huy

La ville de Huy pousse un ouf de soulagement. En tout cas ses autorités communales. Hier, un accord nucléaire est intervenu entre le fédéral et le groupe Engie pour la prolongation du réacteur de Tihange 3 pour dix ans à partir de 2026. Cela aura un impact non négligeable sur les finances de la ville car le nucléaire, c’est un tiers des recettes dans le budget communal de la ville de Huy: actuellement 15 millions sur 45.

Pour la région hutoise, c'est également une perspective rassurante en termes d'emplois. Le nucléaire à Tihange, c'est un millier de travailleurs, sans compter les nombreux sous-traitants. "Au niveau de l'emploi, c'est d'abord une bonne nouvelle au niveau économique, et évidemment, cela a des répercussions sur le budget communal puisque, en fonction des années et des activités nucléaires, la Ville de Huy perçoit entre 12 et 15 millions d'euros" explique Christophe Collignon, le bourgmestre en titre de la ville de Huy. "Si on fait le calcul, ça veut donc dire que nous récupérons un tiers de ces taxes et c'est pour nous plus facile d'envisager la transition nucléaire. Ça nous donne un peu plus de temps".

Boucler un budget sans cette rente nucléaire, est-ce que cela aurait été mission impossible? "Non, parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on se prépare à cette échéance" répond le bourgmestre en titre, "mais clairement, économiquement et budgétairement, c'est plus facile pour la ville."

Quant aux deux autres réacteurs, il n'y a rien de changé. Tihange 1 sera arrêté en octobre 2025 et Tihange 2 sera déconnecté du réseau dès le mois prochain.