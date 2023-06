Prolongation de réacteurs de Doel 4 et Tihange 3, gestion des déchets : accord entre Engie et l’Etat belge

C’était probablement la question la plus délicate à régler. Engie et le gouvernement étaient d’accord sur le principe de régler, une fois pour toutes, la question du traitement et du stockage des déchets radioactifs et du coût de cette opération.

Jusqu’à présent, l’opérateur Engie approvisionnait régulièrement un fond, le fonds Synatom. Ce fond devait servir, à terme, à payer la facture de la gestion des déchets nucléaires, leur enfouissement notamment. A chaque échéance, tous les trois ans, le montant de la facture pour Engie était recalculé en fonction des évolutions. Cela générait des incertitudes pour l’opérateur, privé et coté en Bourse. Les actionnaires n’aiment pas les factures "surprise". Engie souhaitait donc que la facture maximale pour la gestion des déchets nucléaires soit connue.

C’est à ce difficile exercice que les négociateurs se sont attelé : déterminer le montant de la facture globale qu’Engie devrait payer en une fois. Ensuite, c’est l’Etat qui, avec cet argent, poursuivrait la gestion des déchets nucléaires.

Il fallait encore s’entendre sur la nature des déchets, leur quantité, sur la manière de les gérer et estimer le coût de l’opération.

C’est chose faite. Le gouvernement et Engie se sont entendus sur un montant de 15 milliards d’euros. Engie paiera cette somme assez rapidement, en deux fois, à partir du premier semestre 2024. Cette somme s’ajoute aux montants déjà provisionnés [ndlr, dans le fonds Synatom] pour le démantèlement des centrales exploitées par Engie en Belgique pour lesquels Engie est l’unique payeur. "Pris sur la base des provisions nucléaires actuelles, le montant total des engagements nucléaires d’Engie envers la Belgique s’élève désormais à minimum 23 Mds d’euros", précise-t-on dans le communiqué.

Par la suite, avec la somme totale, c’est l’Etat qui assumera le coût du stockage par enfouissement des déchets nucléaires.