Prolongation de Doel 4 et Tihange 3 dès novembre 2026 : voici ce qu’ont conclu Engie et le gouvernement

Fin 2021-début 2022, le gouvernement fédéral hésitait à entériner pour de bon la fin des réacteurs nucléaires belges. Une loi de 2003, confirmée en 2015, prévoyait en effet l’arrêt des cinq réacteurs nucléaires du pays à l’horizon 2025. Mais l’hiver dernier, au sein de la majorité, les points de vue divergeaient. Fallait-il poursuivre en vue du démantèlement des centrales, comme prévu dans la loi ? Ou fallait-il temporiser, alors que la crise énergétique commençait à inquiéter avec des conséquences lourdes sur les prix et l’approvisionnement. Le Plan A du gouvernement, celui de se passer du nucléaire en le remplaçant par du renouvelable et des centrales à gaz est apparu alors plus risqué et plus aléatoire que prévu.

Le 18 mars 2022, les Russes ont entretemps déclaré la guerre à l’Ukraine, le contexte énergétique est plus tendu que jamais. Le gouvernement finit par se mettre d’accord pour prolonger deux réacteurs nucléaires au-delà de 2025. On veut, par cette mesure, garantir l’approvisionnement électrique de la Belgique, car on sait déjà que, sans réacteurs nucléaires, l’hiver 2026-2027 et même l’hiver 2027-2028 seront délicats à passer.

Il restait à négocier avec Engie dont les plans étaient plutôt de tourner la page du nucléaire belge. Quelques semaines plutôt, la direction d’Engie avait envoyé un courrier au gouvernement pour lui signifier qu’il serait impossible de prolonger deux réacteurs au-delà de 2025.

Le démarrage des négociations entre le gouvernement et le groupe français Engie a été lent et difficile. Une première étape a été atteinte en juillet 2022 avec la signature d’une lettre d’intention entre les deux parties, ce qui a tracé le cadre d’un futur accord.

D’abord annoncé pour, au plus tard, le 31 décembre 2022, cet accord a donc nécessité quelques jours de plus pour être conclu. Cependant, tout n’est pas encore réglé.