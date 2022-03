Prolongation de deux réacteurs : il va falloir négocier avec Engie/Electrabel

Pour certains observateurs, ce n’est pas vraiment un problème. C’est le cas de Damien Ernst, spécialiste de l’énergie et de la transition énergétique, professeur à l’ULG. Pour lui, prolonger des réacteurs et en démanteler d’autres sur un même site, comme cela sera le cas à Tihange et Doel, n’est pas forcément insurmontable. "Cela rend peut-être le chantier un rien plus complexe, mais il ne faut quand même pas exagérer. Cela me semble être une difficulté mineure et je suis persuadé qu’Engie a la capacité technique pour gérer cela", explique Damien Ernst.