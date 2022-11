Prolongation de 24h pour l'avis de non-potabilité de l'eau ce mercredi à Hodeige

La consommation de l’eau du robinet reste non potable pour 24 heures de plus à Hodeige, dans la commune de Remicourt. C’est ce qu’annonce la SWDE (Société wallonne de distribution de l’eau) sur son site internet. Des traces de contamination bactérienne restent détectables dans l'eau. Des prélèvements ont été effectués au robinet d'une cuisine de la rue Maladrie ce 1er novembre et la présence de ces traces empêchent de pouvoir déclarer l'eau conforme aux normes de potabilité.