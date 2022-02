Prolifération des taupes en Wallonie suite à l’humidité de ces derniers mois

Eric Alkemade est taupier en région namuroise depuis 34 ans. Pour lui, comme pour les autres chasseurs de taupes, cet hiver est particulièrement chargé. Il doit intervenir jusqu’à 12 fois par jour pour éliminer ces nuisibles chez des particuliers. "Nous avons eu des inondations en juillet dernier. Nous sommes maintenant en février 2022 où il y a des pluies incessantes, accompagnées du brouillard givrant. Toute cette humidité se dépose sur le sol ce qui favorise la prolifération de vers de terre qui constitue la nourriture principale des taupes", constate-t-il.

Si les taupes ne sont pas directement nuisibles pour l’environnement, ces mammifères construisent des galeries qui sont utilisées par d’autres animaux. C’est le cas, par exemple, du campagnol qui mange les plantes et légumes des jardins.

Certains citoyens font donc appel à des spécialistes pour capturer les taupes. Chaque chasseur à sa propre méthode. Celle d’Eric s’étale sur plusieurs mois. "Il faut d’abord observer le terrain pour repérer les potentielles galeries. Une fois les pièges installés, il faut revenir huit jours plus tard pour relever les premiers pièges. Et à ce moment-là, on voit déjà où travaillent les taupes et on peut cibler des endroits plus précis", explique-t-il.

Si vous observez des monticules dans votre jardin, les taupiers conseillent d’intervenir avant le mois de mars, période de reproduction des taupes.