Prolifération des armes : « 2022 est un signal d’alarme », selon la Sûreté de l’État

La Sûreté de l’État publie ce jeudi soir un rapport d’activité pour les années 2021 et 2022. Dans le chapitre consacré à ses missions essentielles, le service civil de renseignement et de sécurité pointe la menace que constitue la prolifération des armes de destruction massive et des technologies qui les entourent. Dès l’instant où la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine, " l’illusion que la menace d’un Armageddon nucléaire s’était dissipée a volé en éclats. Dans le même temps, les combats en Ukraine illustrent l’impact que peuvent avoir les drones et les missiles sur le déroulement d’un conflit ", note la Sûreté dans son rapport annuel.

La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive est une des missions de la Sûreté de l’Etat. Dans ce cadre, le service collecte et traite des renseignements sur " le trafic ou les transactions relatives aux matériaux, produits, biens ou know-how (ndlr connaissances) pouvant contribuer à la production ou au développement de systèmes d’armement non conventionnels ou très avancés. Sont notamment visés dans ce cadre le développement de programmes d’armement nucléaire, chimique et biologique, les systèmes de transmission qui s’y rapportent, ainsi que les personnes, structures ou pays qui y sont impliqués. " C’est par cette formule que la prolifération est définie dans la loi belge.