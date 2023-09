Prolétaires du PTB et du MR, unissez-vous

Après le PS et Ecolo de la semaine passée, le PTB, le MR, la N-VA et le DEFI ont tenu leur événement de rentrée ce week-end. En année électorale, ces événements vont donner le ton pour les mois à venir. Focalisons-nous sur le MR et le PTB, qui semblent suivre la même stratégie, celle du seul contre tous.

Prolétaire de droite

Commençons par le MR aux lacs de l’Eau d’Heure. Notons que le MR a choisi la même date que celle du PTB pour sa rentrée. Deux thèmes choisis par Georges-Louis Bouchez : le travail et la sécurité. Comme nous l’avons déjà analysé la semaine passée, la stratégie libérale vise à tenter de récupérer des voix parmi les salariés gagnant de petits ou moyens salaires. Le discours consiste à dire que si vous êtes trop taxés, c’est parce que d’autres sont trop assistés. Le MR insiste, par exemple, sur la limitation dans le temps des allocations de chômage ou sur une réforme fiscale de 8 milliards non compensée. Comment payer ? Le président ressort la vieille citation de Jean Gol : pas moins d’État, mais un meilleur État. Et puis la sécurité, avec plus de respect pour les policiers et la justice. Comment ? Peut-être par des moyens, surtout par des réformes, et enfin, je cite, "en sortant de la culture de l’excuse." En bref, du grand classique sur le fond des propositions. Ce qui évolue un peu, c’est de voir un président libéral oser affirmer qu’il est un prolétaire. En effet, même s’il gagne un peu plus de 260.000 euros bruts par an, il estime entrer dans la définition marxiste de la classe sociale des travailleurs, qui ne possèdent pour vivre que leur force de travail. Un président prolétaire qui, en outre, se lance en campagne avec un seul véritable adversaire : le PTB.

Georges-Louis Bouchez, dans l’Écho de ce samedi, estime que le vrai clivage est entre le MR et le PTB : "Le PTB a pris le leadership moral, intellectuel et programmatique de la gauche. Les deux autres partis tentent de le suivre. Le vrai débat que je dois mener, c’est donc un débat avec le PTB, car ses idées contaminent les autres formations de gauche. Pourquoi devrais-je m’adresser à des copies ?" Le MR seul contre tous, c’est-à-dire contre le PTB et ses copies. À fond dans la polarisation, donc.

Prolétaire de gauche

Le PTB tenait lui aussi un événement ce week-end, Manifiesta, qui a rassemblé 15.000 personnes. Le président du PTB ne répond pas directement à celui du MR. Pourtant, le PTB apparaît bien, à certains égards, comme le négatif, l’image inversée du MR. C’est en effet un parti qui joue lui aussi à fond dans la polarisation et qui se complaît dans la posture du seul contre tous. Raoul Hedebouw a notamment eu cette phrase dans son discours : "On entend les partis qui se disent de gauche au gouvernement reprendre notre discours sur la justice fiscale. On les entend beaucoup se plaindre des ultimatums de la droite et de Georges-Louis Bouchez en particulier, mais la question, c’est : où sont leurs propres ultimatums ? Comment se fait-il qu’en Belgique, ce sont toujours les ultimatums de la droite qui passent ?"

Et oui, Raoul Hedebouw semble assumer d’être le parfait antagoniste de Georges-Louis Bouchez. Comme lui, il amalgame les partis de gauche et du centre et les considère comme des valets pour forcer la polarisation. La différence étant que le PTB juge que ces valets servent le MR, alors que le MR juge que ces valets servent le PTB. Seul contre tous, tous contre un.

Renforcement mutuel

Le seul contre tous du MR et du PTB ne répond bien évidemment pas à la même stratégie mais les deux ont besoin de l’autre pour atteindre leur but. Le MR souhaite une nouvelle suédoise avec la N-VA de Bart De Wever. Mais l’affaire est très compromise. Les sondages rendent l’affaire, à ce stade, impossible. De plus, Bart refuse et appelle à une négociation communautaire avec le PS. De son côté le PS fera tout pour se passer du MR.

Du côté des régions, le MR sait qu’il ne sera invité à négocier un accord de gouvernement par le PS, Ecolo, les Engagés et DéFI, que si aucune autre solution n’est possible, comme en 2019. Le MR a donc tout intérêt à ce que le PTB grossisse, pour abaisser le seuil à partir duquel il sera incontournable. De son côté, le PTB a tout intérêt à des nouveaux gouvernements où les partis de gauche s’affaiblissent dans des coalitions avec le MR pour continuer à croître dans l’opposition jusqu’aux élections de 2029. Car 2024 ne semble pas être le véritable objectif du PTB. Oui, à bien lire ces discours de rentrée, le PTB et le MR ont besoin l’un de l’autre dans leur stratégie de conquête.