Prokofiev en Amérique, incompris puis adulé

"Il m’arrivait d’errer dans l’immense Central Park de New York. Et je regardais les gratte-ciel qui l’entourent. Avec rage, je pensais aux formidables orchestres américains qui ne voulaient rien connaître de ma musique, aux critiques qui ressassaient des lieux communs du genre 'Beethoven est un génie', qui repoussaient systématiquement ce qui était nouveau…, aux imprésarios qui n’organisaient de tournées que si on acceptait de jouer cinquante fois un programme composé de morceaux universellement connus et qui craignaient l’inédit comme la peste ! J’étais venu ici avant l’heure. L’enfant n’était pas suffisamment mature pour comprendre la musique nouvelle.", écrit-il.

Mais Prokofiev ne se laisse pas abattre. Un jour, il flâne dans une librairie. Il met la main sur une revue sur le symbolisme russe et il découvre l’existence du roman de Valeri Brioussov, L’Ange de feu, un livre où on parle du diable apparu à une jeune fille, qui la séduit et la pousse à commettre des actes condamnables. Prokofiev décide d’en tirer un opéra en cinq actes. Il compose aussi une Ouverture sur des thèmes juifs, opus 34, en deux jours seulement. On la jouera en avril 1920 à New York.