Projets numériques et portes ouvertes à l'E-Square de Marche-en-Famenne

A Marche-en-Famenne, le Collège Saint-François fut pendant des décennies, une école réputée pour ses études de Latin-Grec. Aujourd'hui, une des ailes dans l'ancien établissement scolaire, l'E-Square, acquiert aussi une certaine renommée dans le domaine des nouvelles technologies. Depuis 4 ans, l'E-Square propose un espace de coworking mais aussi un Fablab. "Ce sont des outils performants dans différents domaines, des imprimantes 3 D, des découpeuses laser, des brodeuses " explique Valérie Lescrenier, Echevine des nouvelles technologies à Marche. " Tous des outils qui sont là pour faire en sorte que la créativité trouve pleinement sa place et puisse être exploitée au mieux par des nouvelles entreprises, les citoyens. " Le secteur de la menuiserie y trouve place mais tout le monde est le bienvenu. Et pour faire mieux connaître cet espace, des journées portes-ouvertes sont organisées avec un moment pour les professionnels du secteur touristique et Horeca, un autre pour le monde de l’enseignement et puis le samedi 26 novembre, le grand public est invité à venir découvrir les différentes facettes du Fablab. Mais, il faut s’inscrire via le site internet ou la page Facebook de l’E-Square.