Projet "Saumons en classe": les élèves de l'école communale de Robertville ont relâché les alevins dans la rivière

C’est dans le Bayehon, un ruisseau coulant près d’Ovifat, que les alevins ont été relâchés. Pour Tom, Charlotte et les autres élèves, c’était l’aboutissement de plusieurs semaines de surveillance quotidienne: "On a dû vérifier s'ils étaient encore vivants, on a dû vérifier le PH tous les jours. Pour les relâcher, on a dû les mettre dans un autre bac pour mettre de l'eau de la rivière et puis on les a mis tout doucement dans la rivière. Après, ils vont aller dans la mer, puis dans l'océan, puis ils vont revenir ici dans la rivière."