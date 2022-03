Projet "Sac Ados" à Marche-en-Famenne: une aide pour les jeunes en difficulté

Les jeunes ne sont pas encore tous au top de leur forme. La crise sanitaire est passée par là et a fait des dégâts. On constate que certains jeunes sont toujours en décrochage à cause du confinement et des cours à distance.

Mais certains retrouvent un cadre et de l'ambition grâce au projet "Sac Ados".

Un projet mené par l'AMO Mic-Ados, un service qui apporte une aide aux jeunes depuis plusieurs années, à Marche-en-Famenne.

Les demandes d'aides ont augmenté avec la crise sanitaire. Selon la directrice, douze demandes ont encore été enregistrées récemment, contre cinq habituellement par semaine.

C'est d'ailleurs un public de plus en plus jeune qui appelle à l'aide précise Valérie-Anne Adam la directrice de l'AMO Mic-Ados :

"Le plus jeune avait douze ans, c'est interpelant. On les sent en difficulté, avec le stress de retourner à l'école. On n'a jamais vu çà. On a un projet qui travaille sur l'accrochage des jeunes, d'habitude nous avons des majeurs, et là on a que des très jeunes inscrits dans le projet.

Nous avons aussi envie de dire aux personnes qui côtoient des jeunes, qu'il faut y être attentif. Etre bienveillant, parce qu'ils viennent de perdre deux ans de leur vie. Ils ont besoin de retrouver des repères, que ce soit au niveau culturel, sportif..."