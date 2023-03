Projet-pilote wallon : Wavre va mettre en place la première équipe mobile de soins dentaires

Se rendre chez les patients isolés ou précarisés pour leur proposer des soins dentaires préventifs et de première ligne : C’est l’objectif d’un projet pilote subsidié par la Région wallonne ! Il sera lancé en Brabant wallon, dans les prochains mois.

La première unité de soins dentaires mobiles verra le jour à Wavre, Ottignies et Louvain-la-Neuve, comme l’a expliqué en commission la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale. C’est la Maison Médicale de Limal, à Wavre, qui développe ce projet novateur. Elle travaille en partenariat avec la Maison Médicale Passerelle Santé de Louvain-la-Neuve et avec la Maison de Santé Clémentine d’Ottignies.

"Aujourd’hui, trop de personnes isolées, précarisées, en situation de handicap ou en maison de repos, ne vont plus chez le dentiste, ou trop rarement. Surtout si le dentiste n’est pas conventionné. Et parfois, le coût des praticiens conventionnés est aussi trop élevé, pour certains patients très précarisés. Des personnes qui renoncent aux soins! L’idée serait donc d’aller vers les personnes isolées ou fragilisées", explique Cyril Thiémard, porteur du projet à la Maison médicale de Limal.

Soins préventifs

Dans un premier temps, l’unité mobile proposera surtout des soins préventifs et des interventions légères. "Des hygiénistes bucco-dentaires, formés en trois ans, peuvent très bien prodiguer des soins préventifs, comme un détartrage", explique Michel Devriese, porte-parole de l’association dentaire belge francophone. "Ils n’ont pas besoin de beaucoup de matériel. Une unité mobile de soins dentaires peut être très utile, par exemple, dans certaines institutions comme les maisons de repos, les institutions spécialisées pour les personnes en situation de handicap, les personnes isolées,… Cela fonctionne très bien dans des pays comme la Suisse ou le Québec (province du Canada)".

A terme, si le financement le permet, le projet pourrait aussi comprendre un véhicule léger, "une petite camionnette de dentiste qui se déplace chez les patients", commente Cyril Thiémard. "Mais aujourd’hui, dans un premier temps, il est plutôt question de recruter une ou deux personnes pour assurer les soins d’hygiène bucco-dentaires, par exemple, pour des soins préventifs en maison de retraite. Ce projet permettrait de couvrir le territoire de manière plus proactive et étendue, mais aussi, dans une optique de santé globale. Par ailleurs, nous voulons aussi sensibiliser les patients à l’importance des soins et promouvoir la santé dentaire."

La Région wallonne va lancer un appel pour lancer 3 autres unités mobiles : à Liège, Charleroi et en province de Luxembourg. A terme, toute la Wallonie pourrait être desservie.