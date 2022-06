Projet-pilote pour des collations saines et locales dans les écoles libres de Pepinster

Une collation saine pour les enfants, à la récréation, c'est une volonté souvent partagée par les écoles et les parents, mais ce n'est pas toujours facile à mettre en pratique tous les jours.

Pour inscrire ces bonnes pratiques dans le quotidien, l'école libre de Pepinster, -qui comprend trois implantations-, a mené cette semaine un projet-pilote avec les parents et les enseignants.

On a tout à proximité, donc pourquoi s'en passer?

L'objectif est de proposer aux enfants des produits bio ou sans pesticides, pas trop chers, zéro déchet, appétissants, et issus du circuit court. "Il y a des commerçants locaux et des producteurs qui sont très chouettes et qui peuvent nous fournir en produits de qualité" explique Laurent David, le directeur de l'école. "La boucle est bouclée, il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin, de faire des kilomètres, d'augmenter son impact écologique. On a tout à proximité, donc pourquoi s'en passer."

Mutualiser les moyens et faire gagner du temps aux parents

Ce projet vise également à soulager un peu le quotidien des parents: "C'est un service qui est proposé par l'école, les familles n'ont donc plus ce souci de réfléchir à comment se fournir en collations adaptées à l'enfant, comment les placer dans la mallette de l'enfant et faire en sorte qu'elles soient dans de bonnes conditions jusqu'à la consommation. Tous ces éléments sont pensés en amont. L'idée, c'est aussi de mutualiser les moyens, les ressources, de penser collectivement le projet, et de faire en sorte que, comme c'est pris en charge par l'école, on soulage un peu toutes ces démarches qui sont importantes et chronophages auprès de chaque famille."

Des collations saines et variées

Quant aux collations proposées, elles sont variées. Au menu par exemple cette semaine un muffin aux pommes, des carottes en rondelles ou encore un brownie au chocolat.

L'école souhaite installer ce projet de collation saine et locale dès la rentrée, et de façon permanente.