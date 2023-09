Projet Odyssée : le musée du jeu vidéo en préparation en France

L’information avait déjà pas mal tourné dans les médias et la communauté de Tev, au fait que le vidéaste aime bien les collections de consoles, lui a donné l’impulsion de ce projet fou : racheter cette collection et en faire un musée via crowdfunding. Le but : sauvegarder cette collection prestigieuse et en donner l’accès au public.

Incroyable coïncidence : Tev rencontre Ludovic et ce dernier lui indique son but n’est pas réellement de vendre la collection mais d’ouvrir un musée et d’exposer les consoles.