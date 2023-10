Projet Neo : une partie du Heysel transformé en "Parc des Sports"

Une fois n’est pas coutume, les autorités bruxelloises ont donc le sourire aux lèvres en évoquant NEO.

Et pour cause, une partie du projet de redynamisation du plateau du Heysel est sur le point d’aboutir : le Parc des Sports,

Un projet qui vise à transformer une importante partie du sud du plateau en immenses terrains d’infrastructures sportives incrustées dans un parc.

Thomas Simon, directeur général de NEO, explique : " C’est un parc paysager qui à comme caractéristiques de pouvoir accueillir plusieurs activités sportives à haut niveau. On va retrouver évidemment l’athlétisme, on va y retrouver un terrain de hockey qui va permettre d’accueillir de compétitions internationales et de même, on va retrouver un terrain de rugby. "

Et si ce projet de Parc des sports a pu aboutir, c’est notamment parce que le besoin de rénover et de développer les infrastructures sportives sur le plateau fait largement consensus dans la classe politique bruxelloise.

" Les infrastructures actuelles du plateau du Heysel, les infrastructures sportives, c’est le stade et toutes ses infrastructures annexes et elles sont aujourd’hui dans un mauvais état et donc il faut absolument soit les rénover soit les remplacer. Pour le stade, on rénove, pour le reste des infrastructures, tout ça va faire l’objet d’un nouveau projet et c’est le Parc des Sports ", raconte Benoit Hellings, échevins des sports à la Ville de Bruxelles.

Le Premier coup de pelleteuse du chantier devrait être donné au printemps 2024.