Projet immobilier Brouck’R suspendu : Pascal Smet va rencontrer les promoteurs et proposer trois options

Quelles options sur la table pour éviter que le vaste chantier Brouck'R aujourd'hui à l'arrêt place De Brouckère ne devienne un chancre? Trois sont à l'étude et feront l'objet d'une rencontre avec le promoteur immobilier, a indiqué lundi le secrétaire d'Etat à l'Urbanisme Pascal Smet, interpellé au Parlement bruxellois.

Le projet Brouck'R, porté par les promoteurs BPI Real Estate et Immobel et qui vise à démolir un ensemble d'immeubles puis construire des logements, un hôtel, des bureaux et des commerces (38.000 mètres carrés au total) a été suspendu suite à un arrêt récent du Conseil d'Etat saisi par des riverains et des associations de défense du patrimoine. Chantier suspendu mais déjà entamé, puisque ne restent sur place que les façades des bâtiments autour du cinéma UGC. Chantier suspendu mais permis pas encore annulé par le Conseil d'Etat. Dès lors, le site risque-t-il de rester en l'état pendant de longues années, le temps que la juridiction se prononce?

Ce n'est pas une situation souhaitable

Pour Pascal Smet (One.brussels-Vooruit), interpellé par plusieurs députés (Geoffroy Coomans de Brachène, Isabelle Pauthier, Céline Frémault, Marie Nagy...), pas question non plus de ne rien faire. Il annonce une rencontre prochaine avec les promoteurs immobiliers.

"Que va-t-il se passer désormais? Il y a trois options", indique Pascal Smet, secrétaire d'Etat à l'Urbanisme. "Le promoteur et la Région ont dit - et c'est normal de faire ainsi - qu'ils demandaient la poursuite des procédures devant le Conseil d'Etat. Dès lors, soit le Conseil d'Etat se prononce en annulation et cela peut encore durer très longtemps et ce n'est pas une situation souhaitable. Autre option théorique: la Région retire le permis et elle redélivre un permis mieux motivé comme le Conseil d'Etat le demande. Et par conséquent, le chantier peut se poursuivre."

Troisième option, ajoute Pascal Smet, "le promoteur adapte ses plans et introduit ses plans adaptés. La Région les analyse et délivre alors un permis adapté. Ce sont les trois options théoriques. Laquelle sera choisie? Cela dépendra d'une conversation que je vais avoir avec le promoteur à court terme."