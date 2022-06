Projet immobilier à Ottignies : un drone pour photographier et modéliser en 3D une partie du quartier du Douaire

Un petit terrain boisé situé en plein cœur d’Ottignies, juste à côté du centre commercial du Douaire, pourrait bientôt changer de physionomie. Un projet immobilier est en cours d’élaboration. Et pour l’intégrer au mieux au bâti existant, l’architecte a besoin d’une modélisation du quartier en trois dimensions. Il a donc chargé un pilote de drone de photographier les habitations dans une rayon d’environ cinquante mètres autour de la zone.

Récemment, les occupants de ces logements (une bonne quarantaine) ont reçu un courrier les informant du survol prochain de leur maison ou appartement. Le pilote a l’intention de photographier les façades et les toitures, en respectant un quadrillage très précis, à une dizaine de mètres des habitations. C’est la technique de la photogrammétrie.

"C’est un peu comme la vision humaine, on a deux yeux avec un certain écart pour voir un modèle en 3D, explique Fabian Louwers, de la société Cloud Surfing, qui réalise l’opération. La photogrammétrie est basée exactement sur le même principe. On reconstitue une image 3D sur base de différents points de vue. Avec le drone, on prend des centaines voire des milliers de photos d’un site ou d’un bâtiment. Et on utilise après un logiciel en post-production pour reconstituer ce modèle 3D."