Projet "Home" : le retour au Congo des dépouilles des ancêtres conservés en Belgique

Avant ce rapatriement, le projet "Home" a pour objectif d’évaluer, à partir des collections et des archives associées, le contexte historique, scientifique, juridique et éthique des restes humains existant en Belgique, grâce à une expertise multidisciplinaire. Physiciens, anthropologues, historiens, généticiens, archéologues, informaticiens, juristes sont amenés à intervenir.

Des spécialistes du droit analysent les aspects juridiques, tels que le statut actuel des restes humains dans les collections publiques et privées, le contexte juridique de la colonisation, et la protection des données personnelles en cas de demande de rapatriement. Ils donneront également un aperçu du cadre juridique existant en Belgique, détecteront les principales lacunes et formuleront des suggestions pour permettre et faciliter le rapatriement des restes humains.

Le projet HOME se fera en dialogue avec toutes les parties prenantes, y compris les membres de la famille et les experts des pays d’origine, mais aussi en travaillant avec différentes institutions et organisations gouvernementales. Les résultats du projet HOME permettront de réaliser une évaluation multidisciplinaire des collections de restes humains en Belgique.