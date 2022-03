Projet éolien à Ramegnies-Chin et Bailleul : Estaimpuis a déjà dit "non"

La société Elicio a fait savoir qu’elle avait en projet d’installer trois nouvelles éoliennes sur les territoires d’Estaimpuis et de Tournai. Elicio est une filiale de Nethys. Elle voudrait implanter deux éoliennes à Bailleul et une à Ramegnies-Chin. Aucune enquête publique n’est encore lancée, mais la commune d’Estaimpuis s’est déjà positionnée contre ce projet. Elle estime qu’il faut préserver le paysage du village de Bailleul qui n’est, jusqu’ici, pas pollué par l’activité humaine et garde son caractère rural et agricole, et qui offre une jolie vue sur le Tournaisis.