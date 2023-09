Projet Envirolead à Ghlin : "Si j’avais eu le moindre doute, je n’aurais jamais signé ce permis", explique la ministre Céline Tellier

Le dossier Envirolead a été longuement débattu au parlement de Wallonie mardi. Fort de sa pétition qui a recueilli plus de 11.000 signatures, le comité qui s’oppose à l’implantation de cette usine de recyclage de batterie au plomb à Ghlin a été reçu en commission de l’Environnement.

Pour le collectif "Non à Envirolead", avec l’activité prévue dans cette future usine de traitement de métaux lourds, les risques sanitaires et environnementaux sont aujourd’hui minimisés. Il demandait donc le retrait pur et simple du permis. Mais au Parlement wallon, la ministre régionale de l’Environnement a rappelé la procédure suivie : 23 instances administratives ont allumé 23 feux verts pour la délivrance d’un permis qui est à certains égards plus contraignant que les normes en vigueur : "C’est pour vous dire le sérieux avec lequel l’administration a fonctionné dans la rédaction du permis puisqu’elle a rédigé 130 pages qui cadrent l’exploitation, avec des conditions extrêmement strictes", a expliqué la ministre régionale de l’Environnement Céline Tellier (Ecolo).



Les riverains opposés au projet estiment quand même que le principe de précaution n’est pas respecté. La ministre a tenté – en vain — de les rassurer : "Si j’avais eu le moindre doute que cette décision n’était pas certaine en termes de santé et d’environnement, je n’aurais jamais signé ce permis". Le collectif "Non à Envirolead" est ressorti déçu de cette manche de son combat politique. Il espère en revanche gagner la bataille juridique, via un recours toujours pendant devant le Conseil d’Etat.