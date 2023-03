Projet de stade pour le Sporting de Charleroi : les travaux d'assainissement du terrain ont débuté

A Charleroi, plusieurs fois annoncé, quelque fois enterré, le projet de stade de foot à Marchienne-au-Pont suit pourtant son cours. Des travaux d’assainissement du terrain où sera construit le stade ont commencé.

Porteurs du projet : le Sporting de Charleroi et son patron, Mehdi Bayat qui en a fait SON objectif. Difficulté : le lieu est un ancien site industriel, un siècle de cockerie en bordure de Sambre qui a laissé des traces dans le sol. Le terrain appartient aujourd’hui à la Région wallonne, qui va le mettre à disposition, mais il faut d’abord dépolluer. La Spaque, le bras armé de la Région pour l’assainissement des sols, a fait les analyses. On peut avancer : les travaux proprement dit, pelleteuses à l’appui, ont débuté il y a quelques semaines sur la partie du site où doit être installé le stade. Restera ensuite celle où seront aménagés les parkings. Cette partie-là du terrain est encore encombrée de scories qu’y a déposé au fil des ans la société Riva, qui avait une autorisation pour le faire jusqu’en 2031. Un arrangement, nous dit-on, a été trouvé, on pourra aussi assainir cette partie-là.

Côté financement, le projet est entièrement porté par le Sporting. Coût estimé, 75 millions d’euros : 20 % de fonds propres, le reste avec les banques. Le public prendra en charge, lui, les aménagements de voiries et les parkings.

Côté fonctionnalités du stade, ce sera mixte, avec du foot (le Sporting y jouera, évidemment) et des événements culturels. Des partenaires potentiels ont été approchés, la direction du club nous dit que ça avance bien.

Le lieu d’implantation convient à tout le monde : au bout de Marchienne-au-Pont (qui y retrouverait un peu de raison d’être), desservi par une ligne de métro, relié par une quatre bandes au R3.

Nom de code actuel : la Zebrarena. 20.000 places quand ce sera du foot, 25.000 pour les spectacles. Et une première en Europe à ce stade du projet : un toit fixe translucide. Sans dommage pour le gazon, nous dit-on. Mehdi Bayat rêve d’un stade construit dans un an, ce qui paraît un peu optimiste…