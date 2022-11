Projet de nouveau stade de l’Union, les supporters veulent une décision : "Sans nouveau stade, les investisseurs anglais ne vont pas rester longtemps"

La saison 2022-2023 marque les 125 ans d’existence de l’Union Saint-Gilloise. Remonté dans l’élite la saison dernière, le club bruxellois avait réalisé une magnifique saison, terminant deuxième. Cette année, les jaunes et bleus jouent donc la coupe d’Europe et refont vibrer le Parc Duden, comme à l’heure de sa plus belle époque.

Stade atypique, ambiance familiale, l’Union attire et dénote. Mais le Parc Duden ne satisfait plus aux normes du football moderne. En Europa League, les Unionistes sont obligés de jouer dans l’antre de l’OHL. Problématique quand on sait le rôle que le public joue dans la belle épopée de l’Union.

Si l’Union a derrière elle une belle histoire de 125 ans et ne souhaite en rien l’effacer, ses dirigeants sont aussi tournés l’avenir et la volonté est de construire un nouveau stade. Mais c’est là que le bât blesse. Entre une volonté de rester proche de ses racines, un monde politique visiblement frileux et des investisseurs étrangers, l’accord semble difficile à trouver. Le projet de stade à proximité du Bempt, à proximité du site Audi de Forest, semble dans l’impasse, une situation qui inquiète les supporters.

Kostas, membre des Union Bhoys, confirme au micro de Romain Langendries que les supporters saint-gillois attendent une décision quant au nouveau stade et craignent un départ des propriétaires si la prise de décision s’avère trop lente : "Ce n’est pas seulement une volonté des Union Bhoys, ça vient vraiment de tous les clubs de supporters. C’est vraiment le collectif des supporters, de façon beaucoup plus large. Il faut que ça bouge maintenant, parce que sans nouveau stade, je pense que les investisseurs anglais ne vont pas rester longtemps. Malgré le fait que nous, au fond de nous, on aimerait rester dans notre stade actuel, on sait pertinemment que dans le foot moderne, ce n’est pas possible de continuer avec la structure actuelle. Donc il est vraiment temps que les pouvoirs publics se décident et disent au club ce qu’il en est. Le problème c’est que le club n’a pas de réponse. Et bien faire comprendre que ça va être un investissement totalement privé fait par le club, donc il n’y a aucun denier public qui sera engagé. Ça va amener beaucoup de choses à la commune de Forest si ça se fait à Forest. Donc ça me laisse un peu perplexe que la commune de Forest n’avance pas sur ce dossier".

Car la volonté des supporters est bien de rester à proximité du Parc Duden, ou en tout cas de rester dans la zone historique de l’Union, aux alentours de Forest : "C’est absolument nécessaire je pense pour la continuité du club et de l’histoire. Il faut qu’on puisse rester dans un périmètre qui est le nôtre. Parce que le stade c’est ce qui représente la maison d’un supporter. C’est très important l’attachement qu’on a à un stade et en particulier à la région de Bruxelles dans laquelle on est. Je pense que c’est essentiel que ça soit à Forest. Saint-Gilles, ce n’est pas possible parce qu’il n’y a pas d’endroit mais en tout cas à Forest ça serait vraiment super".

Philippe Bormans, le CEO des Unionistes, s’était livré dans le Nieuwsblad ce week-end au sujet du nouveau stade et affirmait que l’Union était ouverte à plusieurs possibilités : "On peut acheter ou louer ce terrain, le bail foncier est aussi possible". Mais dans les colonnes de la DH, la commune rejetait la balle dans le camp saint-gillois : "L’Union doit faire une offre. Nous ne fixerons pas un prix pour un terrain que nous ne voulons pas nécessairement vendre. De plus, les études sur l’impact d’un nouveau stade sont beaucoup trop vagues pour l’instant".

Les deux camps se rejettent la balle et le projet fait donc du surplace. Une situation qui ne peut pas durer éternellement et les supporters de l’Union comptent bien tenter de faire bouger les choses de leur côté.

Les Unions Bhoys ont d’ailleurs publié un communiqué allant de ce sens, dans lequel ils appellent également les supporters à une action avant la rencontre de ce week-end : "Le collectif propose à tous les unionistes un rassemblement amical pour témoigner note attachement à notre "territoire" le dimanche 6 novembre, avant le match nous opposant à Westerlo, à 13h place Saint-Denis à Forest".