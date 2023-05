Projet de nouveau métro au nord de Bruxelles menacé : pourquoi les coûts explosent ?

Va-t-on bien pouvoir construire un nouveau métro entre la gare du Nord et Bordet (à Evere) ? Beliris, le fond du fédéral pour Bruxelles qui est en charge du projet a annoncé cette semaine que ce nouveau tronçon pourrait purement et simplement être remis en cause, même si certains travaux préparatoires ont déjà eu lieu.

La cause ? Ce sont les offres de prix reçues pour creuser le tunnel et faire le gros œuvre des sept nouvelles stations. Des offres beaucoup plus élevées que prévu. Seules deux sociétés ont finalement répondu à l’appel d’offres de Beliris pour ces travaux et elles demandent chacune plus de deux milliards d’euros. C’est deux fois et demi plus que ce qui avait été prévu par Beliris dans le budget.