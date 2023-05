Projet de loi en France pour bannir les cyberharceleurs : Myriam Leroy explique son scepticisme

Le projet de loi du gouvernement français n’entre pas dans les détails techniques de l’application d’un bannissement numérique mais beaucoup s’interrogent sur la faisabilité d’une telle mesure : si le bannissement repose sur une adresse e-mail ou un numéro de téléphone, il est facile d’en changer et s’il repose sur une adresse IP ça pénalise les éventuels cohabitants de l’individu condamné. Le bannissement serait facilité si l’accès aux réseaux sociaux était couplé à des données certifiant la véritable identité de l’utilisateur (comme des documents officiels) mais n’est-ce pas risqué de livrer aux plateformes de telles informations ? Moins d’anonymat pour plus de sécurité, serait-ce la solution ? Pas pour Myriam Leroy qui rappelle que "l’anonymat (qui est en réalité un pseudonymat) n’est pas utile qu’aux agresseurs. Il protège aussi les lanceuses et lanceurs d’alerte et les usagers plus faibles de l’espace public." Elle est catégorique : "Je ne plaide pas pour son interdiction."

D’autres projets de loi pour lutter contre le cyberharcèlement et la haine en ligne ont échoué face à la défense de la liberté d’expression. Myriam Leroy met en garde : "La liberté d’expression, de nos jours, est systématiquement envisagée du point de vue de celui qui a toujours eu le monopole de l’expression, ou qui crie le plus fort. Lorsqu’on l’invoque, c’est pour couvrir des contenus haineux. C’est un dévoiement complet de cette notion. On ne parle jamais de la liberté d’expression à laquelle devaient avoir accès les femmes, les publics minorisés, les minorités, toustes celleux qui s’en prennent plein la tronche tous les jours via Internet, et qui se coupent de ces surfaces d’expression pour espérer avoir la paix."