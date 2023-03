Projet de loi controversé sur le droit à l’asile au Royaume-Uni : le Conseil de l’Europe appelle les parlementaires britanniques à voter contre

Avec ce texte, le gouvernement conservateur vise à dissuader les traversées illégales de la Manche, dont le nombre ne cesse d’augmenter. Mais Dunja Mijatovic s’inquiète que "les dispositions du projet de loi créent une tension claire et directe avec des normes fondamentales et bien établies en matière de droits humains".

Le Royaume-Uni a des obligations en tant que signataire de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), pour protéger les personnes susceptibles d’être victimes de torture ou d’autres formes de traitement inhumain ou dégradant.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman a affirmé que le projet de loi respectait le droit international. Mais dans une lettre aux parlementaires attachée au texte, elle a reconnu qu’elle n’était "pas capable" d’assurer qu’il était compatible avec la CEDH.

Pour la commissaire, "l’adoption de ce projet de loi aggraverait la régression déjà considérable enregistrée ces dernières années au Royaume-Uni dans le domaine de la protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants". Elle appelle plutôt le gouvernement britannique à étendre les possibilités de migration légales et sûres et recommande également d’établir un cadre en vertu duquel les personnes qui pourraient avoir besoin d’une protection ou qui pourraient être en droit de séjourner au Royaume-Uni pour d’autres raisons seraient habilitées à faire leur demande depuis la France.