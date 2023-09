Projet de fusion Jumbo-Visma / Soudal Quick-Step : "Ce ne serait pas bon pour le vélo", estime Bulens

Autre question qui a immédiatement animé les débats, celle de la cohabitation entre les grands champions des deux équipes. Comment greffer un Remco Evenepoel – pour ne citer que lui – a une équipe déjà pleine à craquer de leaders.

"Effectivement, c’est excessivement compliqué de lier tout ça", s’étonne Gérard Bulens.

"Mais dans des négociations, on a peut-être imaginé autre chose ? Je n’en sais rien parce qu’on se base sur des bruits, on n’a pas de consistance dans ce qui a été résolu jusqu’à présent, ou peut-être pas résolu du tout. Ce bruit-ci sort aujourd’hui et force est de constater que dans une équipe comme celle-là, il faut souder les egos. Cela s’est très bien passé à la Vuelta, on a eu de belles images. Mas si vous renforcez encore cette équipe, on aura trois hommes sur le podium à chaque fois.

Franchement, ce n’est pas bon pour le vélo. Ce n’est pas bon qu’une équipe domine tout. Qu’il y ait 4 ou 5 équipes potentiellement riches qui se fassent la bagarre et qui poussent un peu sur le côté les autres équipes, ça ne me gêne pas du tout parce que le programme est surchargé et qu’il faut des coureurs partout. Mais qu’une seule équipe domine, ça alimente toute une série d’autres rumeurs bien désagréables que je ne veux pas soulever ici."

Et de conclure sur le sujet. "En plus, j’espère qu’en cas de fusion, Patrick Lefevere – le grand Monsieur du cyclisme belge, parce qu’il faut bien l’appeler comme ça - ne sera pas poussé dans un coin comme s’il n’avait jamais existé."