Projet de fusion Jumbo/Soudal : l’UCI réagit et met les points sur le 'i'

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a réagi au projet de fusion entre Soudal-QuickStep et Jumbo-Visma mardi via un communiqué. L’UCI a notamment précisé qu’une fusion entre les deux équipes ne libérerait pas de licence WorldTour supplémentaire. La D1 du cyclisme passerait donc de 18 à 17 équipes et ce jusqu’en 2025, année jusqu’à laquelle les différentes licences ont été attribuées. Le tout sous réserve de réévaluation des licences de la part de l’UCI.

Autre enjeu majeur, le statut contractuel des coureurs appartenant à l’équipe qui disparaît (NDLR : Soudal Quick-Step en l’occurrence).

"L’UCI indique que toute opération de ce genre devra s’effectuer dans le respect des procédures UCI qui permettent notamment de s’assurer du respect des dispositions contractuelles pour l’ensemble du personnel des équipes en question (coureurs, mais aussi direction sportive et autres collaborateurs, comme les médecins, mécaniciens, assistants sportifs, chauffeurs, etc.), aspect primordial pour l’UCI", écrit l’instance. En cas de fusion, les employés qui resteront sur le carreau auront donc droit, selon toute logique, à des indemnités.

L’UCI publiera le 19 octobre prochain un premier communiqué de presse contenant la liste des équipes ayant soumis les informations essentielles. "Ce communiqué de presse ouvrira la possibilité aux coureurs appartenant aux équipes qui ne figureraient pas dans la liste de rejoindre une autre équipe, sans préavis, ni indemnités, conformément aux dispositions contenues dans le contrat type".

En d’autres termes, les coureurs dont le contrat sera cassé par l’effet de la fusion auront le droit de s’engager dans l’équipe qu’ils souhaitent.

L’UCI communiquera officiellement les équipes enregistrées pour la saison 2024, le 12 décembre 2023.