Projet de déménagement de la Clinique Saint-Pierre à Wavre : les riverains suspendent leur participation au comité de suivi

Les riverains qui font partie du comité de suivi du projet de nouvelle Clinique Saint-Pierre à Wavre sont très mécontents. Ils ont l’impression que ce projet avance inéluctablement, en dépit de leurs craintes et de leurs interrogations concernant la mobilité, les nuisances sonores et le ruissellement des eaux par exemple. Et ils dénoncent un manque de transparence dans le chef de la clinique et des autorités communales qui ne répondraient pas à leurs questions ou qui tarderaient à leur transmettre des documents de travail. Dans ces conditions, ils ont refusé de participer à la dernière réunion qui avait lieu mardi.

"Des présentations nous sont faites où on apprend un certain nombre de choses, effectivement, reconnaît Vincent Denis, membre du comité. Mais lorsque nous émettons des remarques, rien n’est jamais retenu. Lorsque nous posons des questions, il n’y a jamais de réponses. Quoi qu’on fasse, le planning de la clinique est celui à suivre. Et la commune s’aligne sur ce planning, soi-disant en toute démocratie, avec participation citoyenne, alors que c’est tout à fait faux."