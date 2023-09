Projet d’un nouveau campus Henallux à Bomel pour regrouper les élèves de Malone et Champion

L’enquête publique s’est terminée jeudi 31 août à midi. La ville a reçu une pétition regroupant 184 signatures et 25 lettres individuelles. Le projet, de grande ampleur pour le quartier, interpelle. "Il n’y a pas eu de réunion d’information. Nous avons eu seulement deux semaines pour consulter les documents, les déchiffrer et réagir" détaille une riveraine de la rue Rélîs Namurwès, également à l’origine de la pétition. "Nous ne sommes pas fondamentalement opposés au projet. Densifier le tissu urbain, rapatrier un campus en ville fait sens mais on le souhaite mieux réfléchi et concerté, notamment d’un point de vue de la mobilité".