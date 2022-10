La demande de permis a été recalée par la fonctionnaire déléguée de la région wallonne, car le promoteur a rendu un dossier incomplet, une négligence qui surprend tout de même Maxime Degey, échevin verviétois des travaux, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire : "C’est étonnant. Il manquait une étude hydrologique. Or, on sait évidemment qu’on est en bord de Vesdre et que donc cela avait une importance assez capitale".