Progressivement moins de vent et plus d’éclaircies ce jeudi

Demain, la tempête Eunice, qui passera en mer du Nord, aura aussi des conséquences chez nous puisque le vent pourrait souffler en rafales de 60 à 80 km/h déjà en matinée. D’après les dernières prévisions, le pic est attendu entre 13h et 16h, avec des rafales possibles entre 100 et 130 km/h au littoral et de 85 à 110 km/h à l’intérieur des terres. Le temps sera gris et pluvieux avec de fréquentes précipitations. Côté températures, nous resterons dans la douceur avec des maxima compris entre 8 et 13°C.