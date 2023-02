Progressif retour d'un peu de pluie ce mercredi

Vendredi, le vent de nord-ouest se renforce un tout petit peu, on aura un dégradé allant d’éclaircies sur l’ouest à ciel très nuageux avec quelques averses faibles sur l’est (quelques giboulées). Les températures baisseront encore : 3 à 7°C.

Samedi, il fera déjà sec, les derniers champs nuageux s’évacueront lentement. La nuit de vendredi à samedi aura déjà été fraîche mais ce n’est qu’un début. Samedi, 3 à 7°C à nouveau avec un petit vent de nord piquant.

A partir de dimanche et pour quelques jours, un nouvel anticyclone va renvoyer chez nous de l’air très froid mais l’avantage, ce sera un ciel dégagé et donc du soleil généreux. On aura bien besoin de lui pour nous réchauffer car les nuits redeviendront glaciales avec des gelées sévères et généralisées et en journée, la bise sera fort piquante. Quelques chiffres : -2 à -5°C dimanche matin et 1 à 5°C dimanche après-midi. A priori ce temps sec, lumineux et bien froid se prolongera au moins jusqu’en début de semaine prochaine.