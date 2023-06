Programme (presque) inchangé pour Arnaud De Lie, de retour sur son vélo après sa chute

Tombé lors de la première étape des 4 jours de Dunkerque en mai dernier, Arnaud De Lie s’est livré pour la première fois à la presse ce mercredi.

Seulement trois semaines après sa lourde chute sur les 4 jours de Dunkerque, Arnaud De Lie est déjà remonté sur le vélo. Au total, le coureur de chez Lotto Dstny en est déjà à 4 sorties. " Ce n’était pas un accident commun, je m’en suis sorti avec un pneumothorax, une fracture à la clavicule gauche, à une côte ainsi qu’au sternum. Je peux dire que je vais mieux, j’ai d’ailleurs repris l’entraînement. Au départ j’ai repris avec deux séances d’home-trainer histoire de me dire que je ne faisais pas rien non plus. Là maintenant, je viens de rentrer de ma seconde sortie en extérieur. J’ai fait deux heures avec mon entraîneur avant-hier et une heure trente aujourd’hui", indique Arnaud De Lie

Le coureur ardennais est conscient qu’il y a du boulot pour retrouver son meilleur niveau. Cependant, son programme de seconde partie de saison reste inchangé. " C’est sûr, il y a du boulot, mais voilà, j’ai de la chance de ne pas avoir perdu trop de masse musculaire. On n’a pas changé le programme de la fin de la saison. Mon stage en altitude à Livigno, qui était prévu fin juin est maintenu. À mon retour de stage, je prendrai le départ du Tour de Wallonie (22 au 26 juillet), c’est une course que j’aime bien, parce que ça ne passe pas loin de la maison. Après je devrais prendre le départ de la Polynormande, puis certaines 1.1. Au-delà de ça, j’aimerais aller au Québec, c’est une course qui m’a toujours attiré ".

Avant son stage en altitude, Arnaud De Lie espère prendre le départ des championnats de Belgique. Un parcours qui aurait pu lui convenir, mais sa rééducation devrait être un peu juste. " J’espère prendre le départ des championnats de Belgique fin juin. Ce serait utopique de dire que je serai à 80 pour cent de ma forme là-bas. Mais rien que le fait de remettre un dossard me fera du bien. Il ne faut absolument pas que l’équipe roule pour là-bas, je pense que si ça arrive au sprint, Milan Menten pourrait tenter sa chance. Par contre, j’espère être présent aux championnats d’Europe début septembre. C’est un parcours qui pourrait me convenir, en plus j’ai souvent de bonnes jambes durant cette période ".

Au moment de sa chute, Arnaud De Lie disputait sa toute première course avec son frère. Il en garde cependant de chouettes souvenirs. "C’était une course particulière, malgré la chute on a quand même profité du moment qu’on passait ensemble. Dès que je suis tombé, Axel (De Lie – son frère) est venu près de moi, il a vu que j’étais conscient, il a donc essayé de me rassurer. C’est sûr, c’est dommage de terminer le premier jour de course avec mon frère de cette façon ".

C’était aussi la première fois qu’Arnaud De Lie était à l’arrêt après une si longue période. Un moment dont il a profité pour apprendre et prendre du recul. " C’est certain, je suis un des coureurs les plus rapides du peloton, mais voilà, je pense que je peux maintenant dire que je n’ai pas l’instinct de sprinteur qu’un Olav Kooij peut avoir. Cette période m’a permis de prendre du recul et d’aborder mon sprint différemment. Je pense que je dois plus sprinter comme van Aert le fait, c’est-à-dire être dans les premières positions à 2 – 3 kilomètres de l’arrivée ".