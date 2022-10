Programme horrifique pour la semaine Halloween sur Tipik !

Pendant huit jours, Tipik enfilera les couleurs d’Halloween pour mieux frissonner de plaisir. Cela commencera le 24 octobre avec la diffusion du fameux Horror Show des Simpson. La série d’animation est connue pour offrir chaque saison un épisode spécial tournant en dérision films d’horreur et de science-fiction par le biais de trois petites histoires. Voilà donc une bonne entrée en matière avant de passer à un Culture Club spécial le 26 octobre. En compagnie d’Emilie Mazoyer, Doudi, Beba Storm et Lara Bellerose, Marco Leulier devra trouver qui a la plus grande culture générale dans le domaine de l’épouvante. Felix Radu parlera de vampires avec l’histoire de Dracula et les films les plus loufoques dans le genre, l’actrice Bérangère McNeese sera interviewée et Jim Aves clôturera l’émission avec une prestation live de son titre “Missing piece”.