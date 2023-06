Programme FEDER 2021-2027 : les 15 premiers projets bruxellois ont été sélectionnés

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi la sélection des 15 premiers projets de la nouvelle programmation bruxelloise du FEDER 2021-2027. Le montant en jeu est de 25 millions d’euros. Il s’agit de futurs équipements collectifs projetés dans le cadre contrats de quartier durable ou de contrats de rénovation urbaine, a indiqué jeudi le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), dans un communiqué.

Le programme bruxellois FEDER, a été validé par la Commission européenne en mars dernier. L’enveloppe totale du programme soutenu par l’Union européenne à hauteur de 121,3 millions d’euros dépasse 300 millions d’euros, pour des projets à réaliser d’ici fin 2029.

L’innovation et le soutien des PME continueront d’être des axes "majeurs" de la nouvelle programmation. Le gouvernement régional a également choisi d’investir dans les économies d’énergie, la numérisation des services publics et les équipements collectifs des quartiers en difficulté et en pénurie d’infrastructures collectives.

Concernant les investissements dans les quartiers, deux appels à projets avec une enveloppe de plus de 25 millions ont ainsi été lancés en octobre 2022 pour compléter les politiques régionales des contrats de quartiers durables et des contrats de rénovation urbaine.

Cinq projets d’équipements supralocaux dans les Contrats de rénovation urbaine ont été retenus, notamment le futur Hall de sports Vergorte, le long du canal ; celui du Siamu, à la chaussée de Mons, à Anderlecht, mais aussi trois infrastructures collectives à Schaerbeek, Saint-Gilles et Molenbeek. Dix autres projets d’équipements de proximité dont des crèches, salles de spectacle et/ou polyvalentes ont par ailleurs été sélectionnés par le gouvernement bruxellois