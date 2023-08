Dans un communiqué de sa campagne publié mardi, Donald Trump, grand favori des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024, s’indigne de devoir se livrer jeudi à la justice de l’Etat de Géorgie dans une "prison violente".

De fait, le ministère de la Justice a annoncé en juillet l’ouverture d’une enquête sur les conditions de détention dans la prison de Fulton, également connue sous son surnom de "Rice Street".

Le ministre de la Justice Merrick Garland avait justifié cette décision par "de graves allégations d’insécurité et d’insalubrité, d’usage excessif de la force" ainsi que de "discrimination contre les détenus souffrant de problèmes psychiatriques et de manque de soins médicaux".

Le procureur fédéral Ryan Buchanan avait renchéri, invoquant "de récents témoignages de cellules répugnantes grouillant d’insectes, de violence galopante aboutissant à des morts et des blessures et au recours excessif à la force par des agents" pénitentiaires.

Selon les médias locaux, la prison compte actuellement plus de 2500 détenus, soit plus du double de sa capacité lors de son inauguration en 1989. Quinze y ont péri l’année dernière et quatre depuis début juillet.

Le comté de Fulton a récemment conclu un accord chiffré à quatre millions de dollars afin d’indemniser la famille d’un détenu sans abri souffrant de schizophrénie et retrouvé mort dans une cellule infestée de poux et de punaises de lit.

Un rapport d’autopsie commandité par ses proches avait conclu à un décès causé par des "complications dues à de graves négligences". Le praticien avait relevé la sous-alimentation et la déshydratation de ce détenu de 35 ans, envisageant que la prolifération de poux ait pu provoquer une anémie.