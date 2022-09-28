Інтеграційна програма | Programme d'intégration

Ви приїхали до Фландрії або Брюсселю та перебуваєте тут протягом певного часу, але почуваєтеся ще не зовсім як вдома? Для вас все залишається чужим, новим та незрозумілим ? Або ви шукаєте роботу чи хочете вчитися та вивчити мову?
З цього приводу AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING створило інтеграційну програму, яка допомагає в адаптації, інтеграції, пошуку нових знайомих.
Програма поділена на декілька курсів та складається з:
- Курсу соціальної орієнтації: Ви дізнаєтеся про життя, житло та роботу в Бельгії.
- Курсу нідерландської мови: Ви пройдете курси нідерландської мови у наших партнерів.
- Шляху до працевлаштування: Ви зареєструєтесь у VDAB [Фламандська служба зайнятості та професійного навчання] (або Actiris у Брюсселі).
- Інтеграціï в суспільство шляхом участі у суспільних проектах: Ви виконуєте волонтерську роботу, пройдете стажування або візьмете участь у програмі buddyproject.
Також у вас буде консультант, який надаватиме Вам необхідну підтримку протягом усього курсу. Після виконання завдань усіх частин програми Вам буде видано свідоцтво про завершення інтеграційної програми.