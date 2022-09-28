Інтеграційна програма | Programme d'intégration

Ви приїхали до Фландрії або Брюсселю та перебуваєте тут протягом певного часу, але почуваєтеся ще не зовсім як вдома? Для вас все залишається чужим, новим та незрозумілим ? Або ви шукаєте роботу чи хочете вчитися та вивчити мову?

З цього приводу AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING створило інтеграційну програму, яка допомагає в адаптації, інтеграції, пошуку нових знайомих.

Програма поділена на декілька курсів та складається з:

Курсу соціальної орієнтації: Ви дізнаєтеся про життя, житло та роботу в Бельгії.

Курсу нідерландської мови : Ви пройдете курси нідерландської мови у наших партнерів.

Шляху до працевлаштування : Ви зареєструєтесь у VDAB [Фламандська служба зайнятості та професійного навчання] (або Actiris у Брюсселі).

І нтеграціï в суспільство шляхом участі у суспільних проектах : Ви виконуєте волонтерську роботу, пройдете стажування або візьмете участь у програмі buddyproject. : Ви виконуєте волонтерську роботу, пройдете стажування або візьмете участь у програмі buddyproject.

Також у вас буде консультант, який надаватиме Вам необхідну підтримку протягом усього курсу. Після виконання завдань усіх частин програми Вам буде видано свідоцтво про завершення інтеграційної програми.