Інтеграційна програма | Programme d'intégration

Vous êtes venu en Flandre ou à Bruxelles et vous êtes ici depuis un certain temps, mais vous ne vous sentez pas encore tout à fait à l'aise ? Tout reste nouveau et parfois incompréhensible ? Vous êtes à la recherche d'un emploi ou bien vous souhaitez étudier et apprendre une langue?

À cet égard, en Flandre, Agentschap Integratie & Inburgering a créé un programme d'intégration qui aide à l'adaptation, à l'intégration et à la recherche de nouvelles connaissances en néerlandais.

Le programme est divisé en plusieurs cours et comprend :

Cours d'orientation sociale : Vous découvrirez la vie, le logement et le travail en Belgique.

Cours de néerlandais : Vous suivrez des cours de néerlandais avec nos partenaires.

Parcours vers l'emploi : Vous vous inscrivez auprès du VDAB [Agence flamande pour l'emploi et la formation professionnelle] (ou Actiris à Bruxelles).

Intégration dans la société par la participation à des projets sociaux : Vous faites du bénévolat, faites un stage ou participez au programme buddyproject.

Vous aurez également un consultant qui vous apportera le soutien nécessaire tout au long du cours. Après avoir terminé les tâches de toutes les parties du programme, vous recevrez un certificat d'achèvement du programme d'intégration.

Infos : https://www.integratie-inburgering.be/