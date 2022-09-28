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Ukraine - Україна

Інтеграційна програма | Programme d'intégration

Female hacker looking at computer while working in startup company
il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Micha

Ви приїхали до Фландрії або Брюсселю та перебуваєте тут протягом певного часу, але почуваєтеся ще не зовсім як вдома? Для вас все залишається чужим, новим та незрозумілим ? Або ви шукаєте роботу чи хочете вчитися та вивчити мову?
З цього приводу AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING створило інтеграційну програму, яка допомагає в адаптації, інтеграції, пошуку нових знайомих. 

Програма поділена на декілька курсів та складається з:

  • Курсу соціальної орієнтації: Ви дізнаєтеся про життя, житло та роботу в Бельгії.
  • Курсу нідерландської мови: Ви пройдете курси нідерландської мови у наших партнерів.
  • Шляху до працевлаштування: Ви зареєструєтесь у VDAB [Фламандська служба зайнятості та професійного навчання] (або Actiris у Брюсселі).
  • Інтеграціï в суспільство шляхом участі у суспільних проектах: Ви виконуєте волонтерську роботу, пройдете стажування або візьмете участь у програмі buddyproject.

Також у вас буде консультант, який надаватиме Вам необхідну підтримку протягом усього курсу. Після виконання завдань усіх частин програми Вам буде видано свідоцтво про завершення інтеграційної програми.

 

Programme d'intégration

Vous êtes venu en Flandre ou à Bruxelles et vous êtes ici depuis un certain temps, mais vous ne vous sentez pas encore tout à fait à l'aise ? Tout reste nouveau et parfois incompréhensible ? Vous êtes à la recherche d'un emploi ou bien vous souhaitez étudier et apprendre une langue?

À cet égard, en Flandre, Agentschap Integratie & Inburgering a créé un programme d'intégration qui aide à l'adaptation, à l'intégration et à la recherche de nouvelles connaissances en néerlandais.

Le programme est divisé en plusieurs cours et comprend :

  • Cours d'orientation sociale : Vous découvrirez la vie, le logement et le travail en Belgique.
  • Cours de néerlandais : Vous suivrez des cours de néerlandais avec nos partenaires.
  • Parcours vers l'emploi : Vous vous inscrivez auprès du VDAB [Agence flamande pour l'emploi et la formation professionnelle] (ou Actiris à Bruxelles).
  • Intégration dans la société par la participation à des projets sociaux : Vous faites du bénévolat, faites un stage ou participez au programme buddyproject.

Vous aurez également un consultant qui vous apportera le soutien nécessaire tout au long du cours. Après avoir terminé les tâches de toutes les parties du programme, vous recevrez un certificat d'achèvement du programme d'intégration.

Infos : https://www.integratie-inburgering.be/

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