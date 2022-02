Profondeville : un pylône "siffle" à cause du vent, la RTBF rassure les riverains

Un son de "flûte permanente" ou de "chaudière qui se met en route", voire un "bruitage de film d'horreur", les qualificatifs ne manquent pas pour désigner les nuisances sonores subies par certains habitants de Rivière, un village de la commune de Profondeville (province de Namur). La source du désagrément ? Un pylône RTBF dans lequel les vents viendraient s'engouffrer et dont la structure métallique provoquerait ce désagréable sifflement audible par les riverains.

Installé depuis septembre dernier, le problème se serait aggravé récemment à cause des fortes rafales qui ont traversé la Belgique en cette fin février : "C'est dû aux vents de ces dernières semaines, on parle même d'un vortex provoqué par la structure" explique Cécile Gonfroid, la directrice générale du département Technologies à la RTBF qui se veut toutefois rassurante sur la nature de ces bruits dérangeants, "Ce ne sont pas du tout des nuisances liées à des ondes ou des émissions de nos émetteurs".

Quelles solutions ?

Alors qu'une pétition est lancée pour exiger une solution rapide, que peut faire concrètement la RTBF ? "Nous avons placé des micros, nous avons aussi placé des bâches autour de l'antenne, mais il faut savoir qu'avec les vents, il est pour l'instant très compliqué de monter tout en haut. Au niveau de la RTBF, tout est mis en place pour que ces nuisances disparaissent" assure Cécile Gonfroid, qui renvoie la responsabilité d'une solution plus durable à l'entreprise qui avait construit l'infrastructure, "Nous avons mis une forte pression sur le fournisseur, il doit nous communiquer au plus vite un planning d'intervention pour pouvoir aller mettre sur cette antenne en hauteur des éléments, que ce soit des bâches ou autre, pour couper l'entrée du vent et les sifflements".