Profondeville sollicite une aide financière et demande un refinancement structurel de la part du Fédéral

Lors du Conseil Communal de ce mardi soir (27/06/2023), Profondeville a voté l’adhésion au plan régional Oxygène et adopté un plan de gestion. Malgré une population avec un revenu moyen globalement élevé, les finances communales font face à d’importantes difficultés. D’un côté, il y a l’inflation, l’augmentation des charges et des coûts, de l’autre, la commune pointe un sous-financement du Fédéral. "Il y a un sous-financement du Fédéral de plus en plus important" détaille Jean-Sébastien Detry, échevin des finances de Profondeville. "On parle des zones de secours, de police, des CPAS, du tax shift fédéral, la non-révision des cadastres qui plombe les finances communales, la charge des pensions des statutaires et le mécanisme fédéral du second pilier pour le personnel contractuel qui sont occupés à s’effondrer".